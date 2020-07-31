МИД Украины направил России ноту протеста из-за очередного “гумконвоя” на Донбасс

31.07.2020, 1:01, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ведомства.

“30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган” и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска “Изварино” и “Успенка” так называемого гуманитарного конвоя для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях”, – говорится в сообщении.

Российский груз в очередной раз переместили на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двухсторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, сообщается в релизе.

“Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины”, – добавили в министерстве.

В МИД Украины требуют от российской стороны в дальнейшем при организации таких “гуманитарных конвоев”, запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

РФ начала отправлять “гумконвои” на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российский “гуманитарный конвой” попадает на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом “гумконвоя” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.