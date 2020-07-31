 

В похоронах Джона Льюиса участвуют три экс-президента США

31.07.2020, 0:53, Новости дня

В Атланте, штат Джорджия, проходят похороны конгрессмена и борца за гражданские права Джона Льюиса.

На службу, которая проходит в исторической церкви, где некогда проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший, приехали три бывших президента США: Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Льюис, скончавшийся от рака поджелудочной железы в возрасте 80 лет, будет похоронен на кладбище Саут-Вью в Атланте.

Льюис проработал в Палате представителей США 33 года, представляя в ней 5-й округ Джорджии, в который входит Атланта.

В среду, когда траурная процессия ехала в Капитолий штата, на улицах собрались толпы желающих проститься с Льюисом.

Из-за большого количества людей, выстроившихся в очередь к гробу, время публичного прощания было продлено.

В ходе церемонии губернатор Джорджии Брайан Кемп назвал Льюиса «американским героем и другом всех, кто стремился к лучшему, более справедливому и более сплоченному обществу».

Прощание с Льюисом продолжалось целую неделю. В воскресенье его тело доставили в Алабаму, где он в 1965 году принял участие в марше за гражданские права, а в понедельник и вторник с Льюисом прощались в Вашингтоне. Он стал первым законодателем-афроамериканцем, чье тело было выставлено для прощания в Ротонде Капитолия.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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