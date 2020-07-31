«Протон-М» со спутниками связи «Экспресс» стартовал с космодрома Байконур

31.07.2020, 0:48, Новости дня

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур.

Отделение головного блока в составе разгонного блока «Бриз-М» и космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103» от ракеты-носителя «Протон-М» произошло в 00.36, передает ТАСС.

Выведение спутника «Экспресс-80» на расчетную орбиту запланировано на 18.24, аппарата «Экспресс-103» – на 18.41. Таким образом, промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту будет самым продолжительным в истории запусков «Протонов» и составит 18 часов 16 минут.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» построены по заказу ФГУП «Космическая связь» на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000Н» разработки «Информационных спутниковых систем» имени академика Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке спутников стала европейская Thales Alenia Space.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата «Экспресс-80») и 37 (для «Экспресса-103») основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов – 15 лет.

По планам ФГУП «Космическая связь», спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» введут в эксплуатацию в январе – феврале 2021 года.

Накануне на космодроме Байконур завершили проверку работы прибора, из-за проблем с которым запуск ракеты-носителя «Протон-М» был перенесен с 30 на 31 июля.



