WP – пандемия добавила популярности Меркель, а для Трампа стала катастрофой

30.07.2020, 23:55, Новости дня

Германия уже третий год подряд становится страной с самым высоким среди мировых держав рейтингом одобрения, обгоняя по этому показателю США, пишет The Washington Post. Важную роль в этом вопросе сыграли политические лидеры соответствующих стран. В частности, американский президент Дональд Трамп, например, подпортил имидж Соединённых Штатов своей неприкрытой ксенофобией и дерзким односторонним подходом к международным делам.



Reuters

Уже третий год подряд Германия оказывается на первом месте в рейтинге мировых держав, пишет The Washington Post со ссылкой на ежегодный опрос Gallup, который был проведён в 135 странах.

В частности, у респондентов поинтересовались их мнением о четырёх крупнейших мировых державах — Соединённых Штатах, Германии, РФ и Китае.

В результате, самая мощная экономика Европы заняла первое место со средним глобальным рейтингом одобрения 44%. Далее за ней идут Соединённые Штаты с 33%, и практически вровень с ними идёт Китай — страна, которую президент Трамп и многие его союзники-республиканцы считают «цивилизационным противником», говорится в статье.

Как пояснили в Gallup, в плане имиджа на мировой арене США начали новое десятилетие, находясь в более слабой позиции, чем две предыдущие администрации, и всему виной — разлагающее влияние дерзкого одностороннего подхода и неприкрытой ксенофобии со стороны Трампа.

Другие недавние опросы также подтверждают эту тенденцию.

Так, согласно опросу Pew, проведённому в 32 странах, 64% респондентов заявили, что не доверяют Трампу как лидеру Соединённых Штатов. Такой безрадостной точки зрения более всего придерживаются европейцы, среди которых предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама пользовался гораздо большей популярностью.

Опрос YouGov, проведённый в декабре 2019 года в Германии, показал, что Трамп воспринимается немцами как более серьёзная угроза, чем автократы в Москве, Пекине и Пхеньяне.

Эти опросы, как уточняет издание, проводились ещё до начала пандемии коронавируса, которая ещё больше испортила восприятие миром Америки Трампа. Ведь США стали единоличным лидером как по числу заболевших, так и по числу погибших от COVID-19, причём конца этому катастрофическому разгулу болезни пока не видно.

Между тем Германия оказалась страной, у которой «мягкой силы» более чем достаточно. Берлин справляется с коронавирусом, демонстрируя технократическую эффективность и определённое единство, полностью отсутствующее у Соединённых Штатов.

При этом, как подчёркивает издание, крайне важную роль тут сыграло политическое руководство.

«Давний канцлер Германии Ангела Меркель, которую любят и ненавидят, оказалась одним из самых предсказуемых лидеров в крайне неопределённые времена как в Европе, так и на глобальной арене», — заявил редактор Gallup Мохаммед Юнис.

В результате за время пандемии её популярность на закате политической карьеры резко пошла вверх.

В отличие от Трампа, она ловко управляла сложной федеральной системой Германии, жёстко настаивая на более строгих карантинных мерах, чем предлагали региональные власти.

Как следствие, Мекрель не только сыграла на прошлой неделе ведущую роль в подписании крупной бюджетной сделки в рамках ЕС, но и, по всей видимости, собирается покинуть политическую сцену с гораздо более оптимистичным наследием, чем предсказывали её критики, в том числе Трамп.

А вот об американском президенте такого сказать нельзя, поскольку у него самый разгар кампании по переизбранию на второй срок совпал с катастрофой в сфере здравоохранения, пишет The Washington Post.