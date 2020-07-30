Умер первый всенародно избранный президент Тайваня

30.07.2020, 23:54, Новости дня

30 июля в больнице Тайбэя умер 97-летний Ли Дэнхуэй, первый в истории Тайваня всенародно избранный президент. О его кончине сообщило агентство CNA.

8 февраля Ли Дэнхуэй поперхнулся молоком, закашлялся и стал задыхаться. Его госпитализировали, поставив диагноз “инфильтрация легких”. Состояние политика осложнялось сердечной недостаточностью и заболеванием почки.

Спустя 174 дня пребывания в клинике экс-президент скончался.

В 1996 году на Тайване были проведены всеобщие выборы президента. До этого главу острова выбирала Национальная ассамблея. Тогдашний президент и председатель правящей партии Гоминьдан Ли Дэнхуэй набрал 54% голосов и был номинирован на четырехлетний срок.

Проведение выборов вызвало резкую реакцию материкового Китая, где расценили изменение способа выборов президента как полный разрыв отношений. Пекин провел военные учения в Тайваньском проливе с запуском ракет в сторону острова.

После отставки с поста президента в 2000 году Ли Дэнхуэй основал Тайваньский союз солидарности, выступающий за независимость острова.

Тайвань в 1949 году во время гражданской войны заявил об отделении от Китая, но не объявлял о независимости. КНР считает Тайвань своей территорией.