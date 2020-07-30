ЕС ввел санкции против российской разведки и компаний из КНДР и Китая

30.07.2020, 23:45, Новости дня

Евросоюз в четверг ввел визовые и финансовые санкции в отношении структуры российской военной разведки и компаний из Северной Кореи и Китая в связи с их предполагаемым участием в крупномасштабных кибератаках по всему миру.

Первые в истории ЕС санкции, связанные с киберпреступностью, затронули Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Евросоюз обвиняет спецслужбу в проведении двух кибератак против европейских компаний в июне 2017 года, что привело к крупным финансовым потерям. Службу также обвиняют в двух кибератаках на украинскую энергосистему в 2015 и 2016 годах.

В санкционный список также попали четыре сотрудника российской военной разведки, подозреваемые в причастности к кибератаке против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах в апреле 2018 года.

Санкции также были применены к северокорейской компании Chosun Expo, подозреваемой в поддержке хакерской группировки Lazarus, которая считается ответственной за серию крупных атак по всему миру, в том числе в хищении 81 миллионов долларов со счета банка центрального банка Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в 2016 году. Эта атака считается крупнейшим в мире случаем кибермошенничества.

Компанию также подозревают в причастности к нападению на голливудскую киностудию Sony Pictures с целью сорвать выпуск сатирического фильма о северокорейском лидере Ким Чен Ыне в 2014 году.

Министерство финансов США в прошлом году ввело санкции против Lazarus и двух других северокорейских хакерских группировок за их предполагаемое участие в атаках на

Sony Pictures и центральный банк Бангладеш. В ведомстве считают, что за хакерскими группами стоит главная разведывательная служба Северной Кореи.

Северная Корея свою причастность к кибератакам отрицает.

Евросоюз также ввел санкции в отношении китайской компании Haitai Technology Development, которая обвиняется в поддержке кибератак Operation Cloud Hopper, направленных на хищение конфиденциальных коммерческих данных у транснациональных корпораций по всему миру. В санкционный список также попали двое китайских граждан, подозреваемых в причастности к атакам.

Санкции включают запрет на поездки и блокировку активов. Частным лицам, компаниям и другим организациям из ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам списка.