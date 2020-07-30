Открыты гены, которые провоцируют формирование глиобластомы

30.07.2020, 23:32, Новости дня

Команда исследователей провела несколько опытов на лабораторных грызунах, чтобы продемонстрировать, как ген EGFR инициирует возникновение глиобластомы.

Глиобластома является тяжелой формой рака, клетки которой могут выживать после лечения, и это приводит к образованию новых опухолей. После диагноза пациенты с глиобластомой проживают только 12-18 месяцев. Точная причина возникновения глиобластомы учеными пока не была найдена.

Чтобы понять, какие гены вовлечены в процесс возникновения глиобластомы, ученые специально вывели лабораторных мышей, которые имеют этот вид раковой опухоли. Специалисты обратили внимание на ген EGFR, который может инициировать зарождение опухолей мозга у мышей. С помощью специальной технологии ученые обнаружили более 200 мутаций антионкогенов, которые во время мутации теряют свои защитно-профилактические функции и совместно с EGFR формируют раковую опухоль.