В формировании кровеносных сосудов помогает экстракт голубики

30.07.2020, 23:32, Новости дня

Во время нового исследования учеными были оценены две фракции полифенолов, которые были найдены в голубике.

Специалисты рассматривали их влияние на формирование трубок кровеносных сосудов, синтез белков и экспрессию генов. Эти факторы играют важную роль для процесса заживления тканей. Результаты исследования показали, что для увеличения или уменьшения активностей в клеточных культурах могут применяться различные экстракты и концентрации этих соединений.

По мнению ученых, результаты их исследования могут стать основой для разработки и коммерциализации прототипа терапии, которая улучшает заживление ран и регенерацию тканей при травмах, трудно поддающихся лечению.