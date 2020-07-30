В формировании кровеносных сосудов помогает экстракт голубики

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30.07.2020, 23:32, Новости дня

Во время нового исследования учеными были оценены две фракции полифенолов, которые были найдены в голубике.

Специалисты рассматривали их влияние на формирование трубок кровеносных сосудов, синтез белков и экспрессию генов. Эти факторы играют важную роль для процесса заживления тканей. Результаты исследования показали, что для увеличения или уменьшения активностей в клеточных культурах могут применяться различные экстракты и концентрации этих соединений.

По мнению ученых, результаты их исследования могут стать основой для разработки и коммерциализации прототипа терапии, которая улучшает заживление ран и регенерацию тканей при травмах, трудно поддающихся лечению.





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