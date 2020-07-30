Эксперты рассказали, чем полезен кофе

30.07.2020, 23:32, Новости дня

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что кофе обладает целебными свойствами. Во время последнего исследования обнаружилось, что любители кофе живут дольше.

Специалисты выяснили, что кофе устраняет головную боль. Употребление напитка ведет к расширению кровеносных сосудов, облегчению кровотока и устранению болей. Кроме этого было обнаружено, что употребление 3-5 чашек кофе в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических расстройств и диабета второго типа.

Также ученые рассказали, что кофе способен снизить уровень стресса и улучшить память. Напиток, который приготовлен из кофейных зерен, способен защитить сердечно-сосудистую систему и укрепить печень.