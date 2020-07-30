Эксперт: Перевалку угля в Ванинском порту надо или прекратить, или вести современным способом

30.07.2020, 23:08, Новости дня

В Ванинском порту пора внедрять технологии, которые избавят хабаровчан от пыли, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Безбородов. Так он прокомментировал оправдания администрации порта в ответ на критику со стороны врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, назвавшего используемые в гавани технологии дедовскими.

«Надо или закрыть все это безобразие, или инвестировать новые средства и создать нормальное современное производство. Понятно, что мы не сможем быстро построить огромный современный порт международного уровня, который будет переваливать, условно, миллиард тонн угля в год. Но создать человеческие условия для работников и местных жителей на те деньги, которые вы зарабатываете, извольте», – сообщил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Напомним, разногласия между администрацией порта и новым главой региона возникли в ходе рабочей поездки врио губернатора в Ванинский район. Там Дегтярев высказал претензии к технологиям, которые используются в Ванинском порту: «Если технологии устаревшие – будем заставлять собственников их усовершенствовать. Не липу, которую мне показали в порту Ванино. Современные технологии есть, будем заставлять». В рамках той же поездки глава края осмотрел и более современный специализированный угольный порт в бухте Мучке, отметив, что этот порт гораздо экологичнее – «не пылит» – и при этом угля гораздо больше переваливает.

В четверг администрация Ванинского порта Хабаровска выступила с ответным заявлением. Она назвала высказывания Дегтярева «неуважительным по отношению к тем, кто работает в порту Ванино», сообщают «Ведомости».

«Это все убогость и жадность, – комментирует Безбородов ответ администрации Ванинского порта Дегтяреву. – Все неспециализированные терминалы, которые переваливают уголь открытым способом, даже при соблюдении всех экологических операций – как показушных, так и вполне очевидных, – не в состоянии обеспечить защиту окрестного населения от пыли».

К сожалению, таков принцип многих наших предпринимателей, сетует эксперт: «Экология – в последнюю очередь, здоровье работников и местных жителей – по остаточному принципу. Когда деловых людей за это критикуют и им необходимо защитить свой бизнес, они прикрываются необходимостью сохранить рабочие места».

«Но все, кто объективно смотрит на отрасль, прекрасно понимает, что доход владельцев, получаемый от рабочей силы в том же Ванино на открытом угольном терминале, ни в коей мере не перекрывает тех последующих расходов, которые будет потом нести как Российская Федерация, так и краевой бюджет. Это будут расходы на создание больничных коек, на содержание туберкулезных и прочих стационаров, на ранний выход на пенсию этих самых портовых рабочих, на взрослых и детей, которые будут страдать от легочных заболеваний», – предупредил Безбородов.

Стоит отметить, что в соцсетях и прессе края о проблемах с экологией в порту Ванино сообщается уже давно. Так, ИА «Хабаровский край сегодня» писал ранее о пылящих установках для перегрузки угля, публикуя соответствующую видеозапись. Бывший губернатор края Сергей Фургал не исключал введения в Ванине режима ЧС.

Аналогичная проблема существует и в других портах Дальнего Востока. Так, на «прямой линии» президента РФ 2017 года жаловались и жители Находки. Сам же глава государства еще в 2012 году говорил о необходимости строительства специализированных угольных портов, напоминает «Российская газета».

Ранее Дегтярев в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову охарактеризовал состояние экономики Хабаровского края и назвал причину низкой доходности региона, несмотря на его высокий потенциал: «Есть очень много предпринимателей, которые работают в тени. Связанных, в том числе, и с иностранными компаниями, с Китаем, например». При этом сам Дегтярев считает свою независимость от местных элит большим преимуществом, передает «Интерфакс».