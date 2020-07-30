 

Кравчук задумал изменить состав делегации Украины на переговорах в Минске

30.07.2020, 21:53, Новости дня

В составе украинской делегации на минских переговорах по Донбассу могут произойти изменения, сообщил новый глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

«В понедельник, 3 августа, мы встретимся, посоветуемся. Я исхожу из того, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги и мы начинаем жизнь не с «чистого листа», начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, будут какие-то (кадровые) изменения», – передает ТАСС его слова со ссылкой на украинские СМИ.

Также Кравчук отметил, что перестановки в делегации должны зависеть не только от его мнения. По его словам, все кадровые вопросы будут обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кравчук уже выступил с предложением по Донбассу. По его мнению, создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, лишая тем самым аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму.

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента Украины сдерживали активность киевской «партии войны».





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