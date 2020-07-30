В работе Instagram произошел глобальный сбой

30.07.2020, 21:53, Новости дня

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии. В РФ больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

По данным сервиса, большинство пользователей Instagram испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 45%), 37% пользователей не могут опубликовать истории, еще порядка 16% не могут размещать публикации.

Напомним, 29 апреля на неполадки в работе Instagram жаловались жители США, Великобритании и Малайзии.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



