 

В работе Instagram произошел глобальный сбой

30.07.2020, 21:53, Новости дня

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии. В РФ больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

По данным сервиса, большинство пользователей Instagram испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 45%), 37% пользователей не могут опубликовать истории, еще порядка 16% не могут размещать публикации.

Напомним, 29 апреля на неполадки в работе Instagram жаловались жители США, Великобритании и Малайзии.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Мэра Сеула нашли мертвым

30.07 / Россия не вошла в новый список стран для открытия границ с ЕС

26.06 / Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

06.07 / Сенатор объяснил мотивы введения Британией новых санкций против России

25.06 / Глава Первого канала Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

30.07 / Сьюзан Райс раскритиковала Трампа за мягкость в отношении Путина

26.06 / Медики в Москве пожаловались Путину и Собянину: им недоплатили “коронавирусные” выплаты

02.07 / На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

30.06 / Во многих регионах России на неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения

29.06 / В ЦИК РФ заявили, что сайт о поправках к конституции атаковали из-за границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска