 

В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

30.07.2020, 21:48, Новости дня

В Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского.

Сотрудник музея в Легнице сообщил полицейским о найденной в поле брошенной скульптуре. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили только часть фигуры маршала Рокоссовского, украденную ночью с муниципального кладбища Красной армии, информирует польский информационный портал lca.pl.

Портал сообщает, что сотрудники музея просят найти преступников. По факту произошедшего инцидента ведется расследование. Полиция разыскивает вандалов и остальные части скульптуры.

В мае Москва призывала польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, а также принять меры по борьбе с вандалами.

Россия указывала на продолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / От COVID-19 в мире за сутки умерло 7 тыс. человек

30.07 / Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

10.07 / Суд оставил под стражей подозреваемого в организации стрельбы в Броварах

28.07 / В Сети возмутились блокировкой канала «Царьград» на YouТube

04.07 / Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине

20.07 / Кадыров ответил Помпео на включение в «черный список»

25.06 / Пенс: выступление на презентации нового электропикапа в Огайо

29.06 / Москвич выставил на продажу танк Т-34

28.06 / Движение «Голос» уличили в фейке о якобы вбросе бюллетеней

01.07 / Быть неравнодушным к своей жизни: 1 июля можно проголосовать на участке или дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска