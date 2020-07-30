Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне нет
30.07.2020, 21:35, Новости дня
Европейский союз 30 июля обновил список стран, граждане которых могут попасть на территорию стран-членов без ограничений. Украины в перечне, опубликованном на сайте Совета Евросоюза, нет.
Сейчас разрешен въезд в ЕС из таких государств:
Австралия;
Канада;
Грузия;
Япония;
Марокко;
Новая Зеландия;
Руанда;
Южная Корея;
Таиланд;
Тунис;
Уругвай;
Китай (при условии подтверждения взаимности).
Из предыдущего варианта “зеленого” списка исключен Алжир. Марокко, вопреки прогнозам СМИ, в перечне безопасных стран оставили.
Условием для попадания страны в этот перечень является число инфицированных коронавирусом в пересчете на 100 тыс. населения. Оно не должно превышать средний показатель в ЕС на 15 июня.
Помимо ЕС, ограничения действуют в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне, входящих в Шенген.
1 июля ЕС открыл внешние границы для жителей государств, в которых снижалось число инфицированных. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня. 17 июля из него вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.
Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. Сегодня этот показатель равнялся 1197.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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