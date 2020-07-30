 

Жена Картрайта писала бывшему возлюбленному после смерти рэпера

30.07.2020, 21:30, Новости дня

Георгий Титунин, бывший возлюбленный супруги погибшего украинского рэпера Энди Картрайта, рассказал, что девушка якобы связывалась с ним после смерти музыканта. Титунин уточнил, что до того они не общались несколько лет.

«Писала два-три дня назад», – передает Рен ТВ его слова. 

Титунин также отметил, что это была «обычная светская беседа».

Уточняется, что молодой человек знаком с супругой рэпера давно и знает ее как веселого человека. Он добавил, что во время их отношений не замечал у возлюбленной никаких странностей и проблем с алкоголем или наркотиками.

«Абсолютная нормальная, веселая девчонка. С какими-то девчачьими тараканами», – заключил он.

Напомним, расчлененные останки 31-летнего участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Супруга рэпера заявляла, что обнаружила его мертвым, а по засохшей пене у рта она решила, что у него произошел передозировка запрещенными препаратами. Тогда она решила расчленить тело мужа, на помощь ей пришла мать. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее стали известны новые подробности в деле о смерти известного рэпера. Первичный анализ крови показал отсутствие наркотиков в организме, планируется проведение более тщательного анализа.

Как сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов, если в смерти Картрайта действительно никак не замешана его жена, то ей грозит лишь штраф.





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