Украина рассматривает возможность экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера из Беларуси

30.07.2020, 21:26, Новости дня

КИЕВ – Служба безопасности Украины выступает с инициативой экстрадиции в Украину боевиков частной военной компании Вагнера, задержанных 29 июля 2020 в Беларуси. Об этом говорится в сообщении СБУ 30 июля на сайте организации.

«СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц», – говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК Вагнер на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины», – говорится в сообщении СБУ.

Украинская сторона обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», – отмечается на Интернет-сайте лидера украинского государства.

В МИДе Украины подчеркивают, что внимательно следят за «ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков».

«Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов», – сообщает 30 июля пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ситуацию с задержанием представителей ЧВК «Вагнера» государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков охарактеризовал, как «очень неприятный факт».

«Потому что, если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», – сказал Андрей Равков журналистам, сообщает БЕЛТА 30 июля.

Он отметил, что 29 июля «на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека – лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера».

«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – констатировал госсекретарь Совбеза Беларуси.

БЕЛТА сообщает, что президент Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК.

Следственный комитет Беларуси подтверждает 30 июля факт задержания «33 граждан Российской Федерации, сотрудников ЧВК Вагнера, проживавших на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», пишет отдел информации и связи с общественностью Следкома РБ.

Официальная российская версия в отношении граждан, задержанных в санатории под Минском – транзитные пассажиры, направлявшиеся в третью страну.

«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства так же самолетом, минуя территорию Беларуси», – заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Дипломат пояснил, сообщает ТАСС, что россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, «направляясь транзитом в третью страну».

Универсальные цели – Беларусь, Украина

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что перед ЧВК Вагнера в Беларуси могли быть поставлены «универсальные цели».

«Вполне возможно, что могли ставиться задачи и в рамках Украины. Все же их появление в Беларуси, связано с текущими политическими событиями – через чуть больше неделю в Беларуси выборы президента и за весь текущий год им предшествовали события, которые связаны с давлением со стороны России по поводу союзного государства, которое вроде бы и существует, но в свободной форме. Александр Лукашенко выступал против, это была его публичная позиция. Но была масса всевозможных проявлений на экономическом уровне», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что белорусский лидер мог также «разыгрывать антироссийскую карту», согласовав свои действия с Кремлем.

«Нагнетая угрозу, заявлять, что это действия России для дестабилизации и хаоса, конфликтов, при этом самому воспользоваться этим хаосом и конфликтом», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

По словам политолога, объективно, за 26 лет президентством и политикой Александра Лукашенко могут быть недовольны многие белорусы, и они хотят перемен в жизни страны.

«При этом есть Россия, которая хотела бы воспользоваться этими недовольствами и процессами внутри Беларуси, и выдать свои провокативные действия за действия, например, оппозиции, – такой вариант тоже исключать нельзя», – считает Олеся Яхно-Белковская.

«Транзитная» версия и «белорусский след»

Политолог Тарас Чорновил считает, что в появлении боевиков Вагнера в Беларуси можно рассматривать несколько версий.

«"Транзитная версия" – они использовали Беларусь как транзит и через ее территорию заходили в разные «боевые точки». Часть из них могла вернуться в период местных украинских выборов осенью этого года не на оккупированный Донбасс, а быть в других регионах нашей страны, чтобы устраивать провокации», – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

«Белорусский след», по его словам, это версия возможных действий ЧВК Вагнер после завершения президентской кампании для дискредитации Александра Лукашенко.

«Александр Лукашенко, очевидно, что снова назначит себя президентом, но после выборов Россия будет заинтересована в том, чтобы его дискредитировать, но не снять, а показать ему ситуацию, что в ней без России он удержаться не сможет. Дискредитировать его перед Западом, не свергать, но внести после выборов силовую компоненту в ситуацию с протестами, которые возникнут, чтобы Лукашенко выглядел «диктатором на крови», ему была закрыта дорога на Запад, и была еще большая зависимость от России», – отмечает Тарас Чорновил.

Вместе с тем он считает, что сегодня белорусская оппозиция не готова к активному противостоянию после завершения президентской кампании.