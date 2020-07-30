Датские СМИ назвали главное оружие РФ в Арктике

30.07.2020, 21:16, Новости дня

Российское «супероружие» – ракетные комплексы «Кинжал» – превосходят вооружение НАТО, альянсу нечего противопоставить РФ в Арктике, сообщил журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

«Кинжалы», по словам Роттбелля, способны через несколько минут после запуска с самолета отправиться в космос, пройти атмосферу со скоростью в 10 раз быстрее звука, и уничтожить цель на Земле.

«Это уже не просто фантазии – сегодня РФ действительно на это способна. Мы не знаем наверняка, как далеко летит новая российская ракета «Кинжал», но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике», – цитирует журналиста «ИноСМИ».

По мнению автора материала, американская база Туле в Гренландии беззащитна перед «Кинжалами». Он приводит слова датского капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена на эту тему.

«Радары Туле – часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии», – отметил эксперт.

Арктика, по мнению Андерса Пук Нильсена, обладает большим конфликтным потенциалом, РФ обеспечила в этом регионе для себя «очень сильную военную позицию».

«Поэтому Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России», – отметил Роттбелль. В таком случае, как полагает капитан-лейтенант, Москва воспримет это как нарушение суверенитета, и ситуация может выйти из-под контроля.

В мае американский президент Дональд Трамп объявил, что США создают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов. Позже Трамп раскрыл характеристики разрабатываемой в США гиперзвуковой ракеты. Он также заявил, что «супер-пупер-ракета» якобы «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

В июле Пентагон подтвердил, что такая ракета действительно создается. При этом военные пояснили, что ракета быстрей в 17 раз скорости звука, а не других гиперзвуковых вооружений.

Весной 2018 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал». Позже стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Сейчас в РФ разрабатывается несколько десятков проектов в области гиперзвука.

Газета ВЗГЛЯД писала, с какими трудностями столкнется «супер-пупер» ракета Трампа.