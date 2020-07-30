 

Глава СК поручил провести проверку экологической проблемы в Усолье-Сибирском

30.07.2020, 21:16, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское», – передает ТАСС ее слова.

Уточняется, что глава СК потребовал в рамках проверки установить причастных к произошедшему, а также определить ущерб окружающей среде.

Известно, что ход и результаты проверки будет контролировать центральный аппарат СК России.

В четверг Владимир Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Президент назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Напомним, Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.





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