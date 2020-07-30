Высокое количество тромбоцитов в крови повышает риск развития рака

30.07.2020, 21:10, Новости дня

Ученые обнаружили, что высокие показатели тромбоцитов крови могут указывать на предрасположенность к развитию рака у мужчин в возрасте 60 лет и старше.

По словам специалистов, тромбоциты выполняют важную функцию в крови: они помогают крови свертываться и это оказывает влияние на процесс заживления ран. Обнаружилось, что риск развития рака значительно повышается по причине аномально высокого количества тромбоцитов в крови.

Эксперты рассказывают, что у пожилых мужчин с количеством тромбоцитов на высоком уровне значительно увеличились случаи рака. Во время исследования ученые изучили записи почти 300 000 пациентов с высоким количеством тромбоцитов в крови и обнаружилось, что спустя год у них был диагностирован рак.