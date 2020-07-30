 

Курение способствует образованию жировых отложений

30.07.2020, 21:10, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что больше опасных для здоровья жировых отложений может образовываться у тех, кто курит.

С помощью компьютерной томографии специалисты изучили у 3020 участников среднего возраста подкожные жировые отложения, а также отложения вокруг внутренних органов и живота. Во время исследования обнаружилось, что большее количество жира у курильщиков имеют адноминальные мышцы.

Кроме этого, люди, которые курят, также демонстрировали большее количество висцерального жира. Такой вид жира откладывается вокруг внутренних органов.

У добровольцев, которые бросили курить, были обнаружены промежуточные уровни висцерального и внутримышечного жира. Подобные жировые отложения могут стать причиной возникновения диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.





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