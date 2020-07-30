 

Америке напомнили о роли РФ в запуске марсохода

30.07.2020, 21:08, Новости дня

Госкорпорация «Роскосмос» напомнила, что успешный запуск миссии на Марс Соединенным Штатам обеспечил российский двигатель.

«Двигатель РД-180 производства НПО «Энергомаш» обеспечил успешный запуск миссии НАСА к Марсу. Поздравляем Игоря Александровича Арбузова (гендиректор «Энергомаш» – прим. ВЗГЛЯД) и коллектив этого предприятия Роскосмоса с качественной работой», – говорится в сообщении в Twitter госкорпорации.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала 30 июля в 14.50 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Основная цель марсохода, который по расчетам достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года, – поиски следов микроорганизмов в кратере Йезеро. Марсоход соберет 40 образцов грунта, которые, как надеются в НАСА, в 2031 году будут возвращены на Землю другим аппаратом.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл число заказанных американцами на 2020 год российских ракетных двигателей РД-180. В США заявляли, что намерены покупать у РФ РД-180 по меньшей мере до 2023-2024 годов.

В апреле 2020 года президент и генеральный директор американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал российский ракетный двигатель РД-180 технологическим чудом.





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