 

Добровинский дал прогноз по приговору Ефремову

30.07.2020, 21:08, Новости дня

Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский после ознакомления с делом выразил мнение, что приговор актеру будет обвинительным.

«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу», – передает ТАСС его слова на телеканале «Россия 1».

Добровинский также добавил, что материалы дела дают «все основания считать», что Ефремов был за рулем своего автомобиля в момент ДТП.

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев отметил, что доказательств, на которых видно, как Ефремова «достают из-за руля» нет в материалах дела.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

После суда Пашаев заявил, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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