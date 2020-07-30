 

Эксперт: Проголосовавшая трижды по поправкам в Конституцию россиянка сознательно нарушала закон

30.07.2020, 20:30, Новости дня

«Юлия Ильинская намеренно пыталась дискредитировать порядок организации голосования по поправкам к Конституции. Наверное, о последствиях ей стоило подумать раньше», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя решение СК возбудить уголовное дело против россиянки, которая обманным путем несколько раз проголосовала по поправкам в Конституцию.

«Когда в день голосования появилась новость о поступке Юлии Ильинской, помню, ЦИК пообещал данный случай изучить. В РФ как раз шло электронное голосование – в Москве и Нижнем Новгороде. Сотрудники ЦИКа очень пристально следили за тем, чтобы не было двойных голосований, чтобы данные протоколов на участках совпадали», – рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

Напомним, в четверг главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142.2 УК РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования), в отношении гражданки РФ и Израиля Юлии Ильинской (Яэль Ильински), которая трижды получила бюллетень для голосования по поправкам. Как сообщает РАПСИ, Ильинская получила один бюллетень на избирательном участке при российском посольстве в Тель-Авиве, второй – в Генконсульстве РР в Хайфе, а третий – дистанционным способом.

«Не знаю по какой причине, но Юлия Ильинская смогла проголосовать несколько раз. Причем, человек проявил инициативу, – она не поленилась съездить сразу на два участка, а затем еще и не стала скрывать этот факт. Ясно, что это был некий жест. Ильинская намеренно пыталась дискредитировать порядок организации голосования. Наверное, о последствиях ей стоило подумать и в момент принятия решения устроить такую акцию, и в момент оглашения данного факта. Когда человек не ленится несколько раз проголосовать, – это все-таки его желание либо получить 5 минут славы, либо дискредитировать голосование», – полагает политолог.

«В любом случае, это было сознательное нарушение, за которое теперь последует санкция. Такова позиция ЦИКа. Судя по всему, он изучил обстоятельства голосования в Израиле и в итоге решил передать материалы в Следственный комитет. Следственный комитет среагировал. Чем это дело закончится, сложно сказать. Как известно, в Москве журналист Павел Лобков тоже был наказан административным штрафом за то, что взял бумажный бюллетень, хотя уже голосовал до этого по Сети. В случае с Ильинской СК решил возбудить уголовное дело. Возможно, одной из причин стал тот факт, что Ильинская живет не в России», – предположил руководитель ИРП Петр Кирьян.

Накануне зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал преднамеренными попытки неоднократного голосования на зарубежных избирательных участках в ходе голосования по поправкам к Конституции. По его словам, Юлия Ильинская (Яэль Ильински) «вовлекла в эту деятельность свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голоса – 18 лет ей исполнилось 10 июля». «Она утверждает, что она проголосовала тоже. В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК РФ. Гражданке по возвращению в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения», – пригрозил Булаев.

Стоит отметить, что статья предусматривает штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время устанавливается местонахождение Ильинской, заявили в СК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в РФ с 25 июня по 1 июля.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

26.06 / Отказавшегося надеть маску пассажира смогли снять с рейса на Москву только с помощью ОМОНа

29.07 / «Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

25.06 / Российские ученые улучшили лекарство от осложнений коронавируса

10.07 / Предоставление помощи странам ЕС увязали с обязательным проведением реформ

26.07 / Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

08.07 / В Киеве задержали куратора боевиков “ДНР”. Созданное им подразделение причастно к крушению рейса MH17

02.07 / В РФ выздоровели 64,8% заболевших коронавирусом

10.07 / Убийство блогера Умарова могло быть бытовым конфликтом – полиция Австрии

01.07 / В Амурской области, Забайкальском крае и Якутии голосование подошло к концу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска