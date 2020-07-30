 

В РФ рейтинг доверия к Путину снизился до 23% – опрос “Левада-центра”

30.07.2020, 19:15, Новости дня

Рейтинг доверия граждан россиян к президенту РФ Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из данных июньского опроса “Левада-центра”, опубликованных 29 июня.

Респондентов просили назвать пять – шесть фамилий политиков или общественных деятелей, которым они больше всего доверяют. Чаще всего россияне вспоминают Путина, но его рейтинг с ноября 2017 (данные до этого не приводятся) постоянно снижается — с 59% в ноябре 2017 года до 23% в июле 2020-го.

В то же время на прямой вопрос, одобряют ли россияне деятельность Путина на посту президента, 60% ответили, что “да”, 33% – “нет”.

Опрос проводили 24–25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью по случайной двухосновной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По данным Центризбиркома России, за Путина проголосовало 76,69% избирателей. В Центризбиркоме сообщали, что явка в России составила 59,94%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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