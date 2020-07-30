Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки

30.07.2020, 19:15, Новости дня

30 июля введены персональные санкции против четырех граждан России, причастных к кибератакам, направленным против интересов Европейского союза. Об этом говорится в сообщении в официальном журнале ЕС.

Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников подозреваются в попытке взлома компьютерной сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с использованием вирусов-вымогателей WannaCry, NotPetya и киберкампании Operation Cloud Hopper.

Также, как следует из документа, наложены санкции на Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Эта структура стоит за распространением вирусов NotPetya или EternalPetya в июне 2017 года, а также за кибератакой на украинские электрические сети зимой 2015–2016 годов, считают в Евросоюзе.

Власти Нидерландов 4 октября 2018 года объявили что из страны были высланы четверо россиян, которые, по данным местных чиновников, планировали совершить кибератаку на ОЗХО. Подозреваемые Моренец, Серебряков, Сотников и Минин работали на российский Генштаб, заявили в министерстве обороны Нидерландов. В тот же день были опубликована доказательства шпионской деятельности высланных россиян.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионаже российских специалистов в Европу не было.

В минюсте США сообщили, что объектами атак этих сотрудников ГРУ были также:

Всемирное антидопинговое агентство;

Антидопинговое агентство США;

Канадский центр по спортивной этике;

Международная ассоциация легкоатлетических федераций;

Спортивный арбитражный суд;

Международная федерация футбола;

американская компания Westinghouse Electric Company.

Кроме Моренца, Минина, Серебрякова и Сотникова, в Штатах предъявлены обвинения еще трем россиянам.

C помощью вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году хакеры, вероятно, связанные с Россией, парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях в разных странах мира.

Украинская компания “Прикарпатьеоблэнерго” 23 декабря 2015 года сообщила об отключении электроэнергии в Ивано-Франковске и части области. Причиной аварии называлось вмешательство посторонних лиц в работу телемеханики. Неполадки удалось ликвидировать в тот же день. Позднее стало известно, что кибератака была масштабнее, чем было известно поначалу. Вредоносное программное обеспечение было обнаружено как минимум у двух компаний, помимо “Прикарпатьеоблэнерго”, чьи энергосети оно успело вывести из строя. Служба безопасности Украины обвинила в случившемся российские спецслужбы.