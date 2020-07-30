 

Кровь расчлененного рэпера Картрайта проверили на наркотики

30.07.2020, 19:08, Новости дня

Стали известны новые подробности в деле о смерти известного рэпера Энди Картрайта, которого расчленила супруга. Первичный анализ крови показал отсутствие наркотиков в организме, планируется проведение более тщательного анализа.

Также стало известно, что в организме музыканта обнаружен алкоголь. Точная дозировка будет определена позднее, передает Рен ТВ.

Напомним, расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Супруга рэпера заявляла, что обнаружила его мертвым, а по засохшей пене у рта она решила, что у него произошел передозировка запрещенными препаратами. Тогда она решила расчленить тело мужа, на помощь ей пришла мать. 

В квартире на тот момент находился ребенок. Позднее его передали органам опеки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





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