На Украине открыто дело о запрете «Партии Шария»

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30.07.2020, 19:08, Новости дня

В Киеве окружной административный суд начал производство по делу о запрете на Украине деятельности партии оппозиционера Анатолия Шария, сообщила пресс-служба суда.

«Истец просит суд обязать Минюст отменить соответствующую государственную регистрацию политической организации «Партия Шария», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В иске отмечается, что «Партия Шария» якобы не соответствует требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Суд не сказал авторов иска. В СМИ предположили, что ими могли быть ультраправые организации. Иск связали с тем, что в четверг националисты направили обращение в общественный совет при минюсте страны с требованием отменить регистрацию «Оппозиционной платформы – за жизнь» и «Партии Шария».

В середине июля в Киеве на члена «Партии Шария» было совершено нападение.

Лидер партии Анатолий Шарий заявил, что представители «Национального корпуса» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Харькове напали на дом главы штаба его партии.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему сейчас на Украине начали подавлять политическую оппозицию.





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