Российские и американские ученые договорились о сотрудничестве с борьбе с COVID-19

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30.07.2020, 18:53, Новости дня

Российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве в исследованиях по новому коронавирусу.

В рамках соглашения планируется взаимодействовать в областях, касающихся COVID-19, его природы, лечения и профилактики, передает РИА «Новости» сообщение РАН.

Планируется развивать сотрудничество в эпидемиологии, вирусологии и молекулярно-биологических исследованиях вируса, изучении патофизиологии заболевания, в математическом и компьютерном моделировании распространения пандемии.

Также стороны намерены совместно изучать социально-экономические и психологические последствия коронавируса, укрепление глобальной безопасности и возможности противодействия биологическим угрозам.

Со стороны Российской академии наук соглашение подписал президент РАН Александр Сергеев. С американской – глава Национальной академии наук США Марша МакНатт.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.





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