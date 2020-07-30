 

США назвали срок полного вывода войск из Афганистана

30.07.2020, 18:48, Новости дня

Соединенные Штаты планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года, на данный момент войска сокращены вдвое, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Мы уже наполовину сократили свои войска там. Мы намерены сократить еще дальше. Мы заключили соглашение. Мы сведем контингент к нулю, мы выведем наши силы оттуда. Я думаю, это будет май следующего года», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря.

Напомним, 29 февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещено в России), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Позднее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о тайной части соглашения.





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