 

Госдеп запросил вдвое больше денег на борьбу с «российской пропагандой»

30.07.2020, 18:48, Новости дня

Госдепартамент США просит 138 млн долларов бюджетных средств в 2021 году на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Госдепартамент запрашивает 138 млн долларов для Global Engagement Center, в два раза больше, чем сейчас. Мы не потерпим дезинформации и пропаганды, которая распространяется Кремлем и другими противниками», – передает РИА «Новости» слова Помпео во время слушаний по бюджету в сенатском комитете по иностранным делам.

Ранее американские агентство Associated Press и газета The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии. В частности, Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС.





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