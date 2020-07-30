В московских школах решили точечно применять онлайн-обучение

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30.07.2020, 18:30, Новости дня

Дистанционная платформа для московских школ подготовлена и в случае введения карантина будет применяться точечный онлайн-формат обучения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы все понимаем, что есть опасность периодически закрытия отдельных классов или школ, это даже в обычные сезоны гриппа. <…> Для того, чтобы в этот период времени учащиеся могли полноценно получать учебный материал, продолжать учебу, создана целая дистанционная система обучения, и этому, конечно, помогла «ковидная» ситуация. Надеюсь, что такой инструмент у нас с каждым годом будет более и более совершенным, и когда нам понадобится, в этих случаях, даже точечно, мы будем его применять», – приводит ТАСС слова мэра.

Мэр рассказал, что столичные власти активно готовили приложения и платформу для дистанционного обучения: записывались видеоуроки, совершенствовались элементы Московской электронной школы. «Надеюсь, 1 сентября мы будем все-таки работать в очном режиме в школах, классах», – добавил Собянин.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.





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