Кравчук выступил с предложением по Донбассу

30.07.2020, 18:30, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.

«Один из компромиссов – создание свободной экономической зоны для этого региона. Может, и для других. Для того, чтобы уравновесить ситуацию и после потерь, которые там были – и человеческих, прежде всего, и материальных, разрушения, разрухи – дать возможность людям восстановить свою жизнь, жить нормально, лечиться и получать все, что нужно для человека», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Кравчук также добавил, что должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса, в который будут вовлечены и США, и Великобритания, и другие страны-гаранты Будапештского меморандума.

Кроме того, по его словам, компромисс по Донбассу не может касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности.

«Эти вопросы не обсуждаются. Они выносятся за скобки. Мы садимся за стол и знаем, что мы ведем переговоры на равных. Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче суверенных наших прав и свобод или о территориальной целостности, границе – все, переговоры заканчиваются. Я никогда на такие переговоры не пойду», – сказал экс-президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, лишая тем самым аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму.

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента Украины сдерживали активность киевской «партии войны».