 

Россия не вошла в новый список стран для открытия границ с ЕС

30.07.2020, 18:08, Новости дня

Совет Евросоюза вновь не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам-членам рекомендовано открыть внешние границы, следует из заявления Совета.

«Этот список третьих стран по-прежнему должен регулярно пересматриваться и может в дальнейшем обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после тесных консультаций с Европейской комиссией и соответствующими органами и службами ЕС», – передает РИА «Новости» содержание документа.

Уточняется, что ЕС не добавил никакие новые страны в список, напротив, сократил его, исключив Алжир.

Таким образом, теперь в рекомендациях значатся всего 12 (из первоначальных 15) государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Ранее страны ЕС договорились о новых правилах для путешествий по Европе. В частности, пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах.





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