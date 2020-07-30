Москва объяснила нахождение задержанных россиян в белорусском санатории

30.07.2020, 17:08, Новости дня

Россияне, которых задержали в Белоруссии, прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну, сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев.

Посол заявил, что задержанные не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что «нет никаких оснований трактовать задержание российских граждан как попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии».

В среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.