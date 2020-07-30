 

Москва объяснила нахождение задержанных россиян в белорусском санатории

30.07.2020, 17:08, Новости дня

Россияне, которых задержали в Белоруссии, прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну, сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев.

Посол заявил, что задержанные не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что «нет никаких оснований трактовать задержание российских граждан как попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии».

В среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В Екатеринбурге поймали злостного автолихача

10.07 / Крым отказался от воды с Украины

24.06 / Болтон обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях

09.07 / CNN – Вашингтон может депортировать миллион иностранных студентов — но это ударит по самим США

27.07 / В Крыму ответили Германии на беспокойство «украинским вопросом»

15.07 / Задержание губернатора от ЛДПР. Жириновский заявил, что к протестам в Хабаровске его партия отношения не имеет

01.07 / Citroen презентовала хетчбэк С4

26.06 / Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

26.06 / Мнения: Тайная память и тайная скорбь

14.07 / Медработники на переднем крае борьбы с коронавирусом 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска