Собянин призвал не ждать падения уровня распространения коронавируса в Москве до нуля

30.07.2020, 16:08, Новости дня

Москва вышла на минимальный уровень заболевания коронавирусом, ниже которого он опускаться уже не будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы прошли пик, и находимся в таком нижнем децле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов, и, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится», – сообщил градоначальник в эфире «России 24».

По его словам, в ближайшее время в столице ситуация с коронавирусом будет сохраняться на уровне предыдущих месяцев. «То есть мы будем находиться в коридоре выявленных случаев в районе, скажем, от 650 до 700 [выявленных случаев в день]», – добавил Собянин.

Также глава города отметил, что в Москве около 6,5 тыс. больничных коек остаются развернутыми для приема пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

В среду мэр заявлял, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве с мая снизилось в 10 раз, но расслабляться еще рано.

В среду президент Владимир Путин сообщал, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.