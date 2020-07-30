Ротенбергов подозревают в обходе санкций через сделки с предметами искусства

30.07.2020, 15:40, Новости дня

Российские олигархи обходили американские санкции с помощью сомнительных сделок с элитарными произведениями искусства.

Об этом говорится в опубликованном докладе Конгресса, призывающем законодателей обуздать нерегулируемую индустрию, пользующуюся популярностью у отмывателей денег.

Секретность, окружающая мир искусства, где покупатели зачастую остаются анонимными, позволила друзьям-миллиардерам президента Владимира Путина получать доступ к американской экономике даже после введения против них американских санкций в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году, говорится в докладе.

Следователи отследили сделки с произведениями искусства, проведенные через подставные компании, связанные с Аркадием и Борисом Ротенбергом – близкими соратниками Путина, которые, по заявлениям американских официальных лиц, получили финансовую выгоду от аннексии Крыма.

В общей сложности, подставные компании, связанные с этими олигархами, провели через американскую финансовую систему по меньшей мере 91 миллион долларов после введения санкций, говорится в докладе постоянного подкомитета Сената по расследованиям.

«Вызывает тревогу и совершенно неприемлемо, что основанные на здравом смысле нормы, направленные против отмывания денег и финансирования терроризма, не применимы в случае, когда кто-то закупает произведение искусства стоимостью несколько миллионов долларов», – заявил сенатор Том Карпер, ведущий демократ в подкомитете.

Республиканский сенатор Роб Портман заявил, что он поддерживает законодательную инициативу, направленную на то, чтобы снять «завесу секретности», из-за которой торговля предметами искусства стала излюбленным средством для отмывания денег.

Связаться с Ротенбергами для комментариев не удалось. Они оказались под санкциями США с марта 2014 года за их тесные связи с Путиным.

Аркадий Ротенберг – друг детства Путина и его бывший спарринг-партнер по дзюдо. Его компании получали многомиллиардные контракты на строительство дорог в Сочи, где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года.

В докладе Конгресса названы девять подставных компаний на Британских Виргинских островах, связанных с Ротенбергами.

В документе отмечается, что посредником в сделках Ротенбергов с предметами искусства был Грегори Балцер – американский гражданин и консультант по искусству, который живет в Москве и «не планирует возвращаться в США».

Адвокат Балцера направил в подкомитет Конгресса письмо, в котором отрицает обвинения в том, что он вел дела с Ротенбергами.