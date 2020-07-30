Беларусь обвинила задержанных россиян в подготовке терактов

30.07.2020, 14:05, Новости дня

Белорусские власти возбудили уголовное дело против более 30 россиян – частных военных контрактников, задержанных ранее на этой неделе, обвинив их в подготовке терактов.

Об этом заявил в четверг секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Российское посольство в Беларуси подтвердило задержание 32 российских граждан. Задержанных обвинили в намерениях дестабилизировать обстановку в Беларуси накануне президентских выборов.

Утром в четверг кандидатов в президенты собрали в ЦИК Беларуси, где Равков проинформировал их об ужесточении мер безопасности на предвыборных мероприятиях.

Равков также подтвердил информацию местных государственных СМИ, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной ЧВК – с целью дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.

Радио Свобода изучило список задержанных, опубликованный агентством БелТА.

Как минимум о 18 из упомянутых в нем людях известно, что они участвовали в боевых действиях на востоке Украины. БелТА утверждает, что все задержанные – россияне, однако, как выяснило Радио Свобода, как минимум один из них, Геннадий Фетисов, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, имеет украинское гражданство.

Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов «ДНР», подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

«Новая газета» проанализировала фотографии и анкеты, заполненные задержанными в Беларуси. Издание пришло к выводу, что примерно треть из числа задержанных – ветераны группы Вагнера.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Беларуси пригласил его на встречу в четверг, в первой половине дня. Темой обсуждения будет задержание россиян, связанных с ЧВК.

Тем временем в Кремле назвали «инсинуациями» сообщения о том, что российские наемники засланы в Беларусь для дестабилизации обстановки и жду соответствующих разъяснений от Минска, сообщают СМИ со ссылкой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, информации о противоправных действиях россиян, которые могли пролить свет на причину их задержания, у Москвы нет.

«Лукашенко хватается за любую соломинку»

Оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что ситуация в Беларуси в связи с задержанием вагнеровцев крайне запутанная. Но, как ему кажется, никаких терактов в республике никто не готовил.

«По крайней мере, лично я в это не верю, – добавил он. – Скорее Беларусь использовалась как транзитный пункт для запутывания следов по переброске наемников в различные «горячие» точки. Возможно, там была у них база отдыха. Так что не думаю, что пребывание в стране вагнеровцев представляло угрозу для Лукашенко».

Наоборот, в том же Кремле прекрасно понимают, что при всех сложностях характера и особенностях психики главы белорусского государства альтернативы ему для России нет, утверждает Геннадий Гудков: «Например, если каким-то образом к власти придет (кандидат в президенты) Светлана Тихановская, это положит начало крушения путинизма. Потому что тогда всем станет ясно: диктаторам в Восточной Европе приходит конец. Естественно, российские власти больше всего опасаются прихода в Беларуси к власти прогрессивных и демократических сил».

Светлана Тихановская выдвинулась в кандидаты в президенты после отказа ЦИК в регистрации инициативной группы своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который позже был задержан правоохранителями за участие в пикете.

Поэтому вся история с ЧВК «Вагнера» больше похоже на пропагандистскую кампанию, которую развязал сам Лукашенко для того, чтобы хоть как-то поднять свой рухнувший рейтинг, констатирует российский политик: «Он прекрасно осознает, что народ против него, и пытается ту часть электората, которая оболванена пропагандой, привыкла голосовать за действующую власть, мобилизовать и привлечь на свою сторону.

Не исключено также, что Лукашенко еще продумывает введение военного положения в стране и перенос на неопределенный срок выборов, чтобы выиграть время». Словом, действующий президент хватается за любую соломинку, пытаясь удержать власть, резюмировал Геннадий Гудков.

«На этот раз функцию главного врага выполняет Россия»

Белорусский оппозиционный политик, директор Центра европейских дел, Анатолий Лебедько согласен, что версий происходящего сейчас в республике хватает. «Например, есть версия, что в Беларуси у вагнеровцев несколько домов отдыха, и после ратных боевых подвигов они просто отдыхали здесь, дышали чистым свежим воздухом и наслаждались тишиной, – уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Но всю правду об этом мы, наверное, узнаем несколько позже.

Как представляется Анатолию Лебедько, все это звенья одной цепи, а первопричину надо искать в том, что Кремль впервые публично не поддержал Лукашенко в избирательной кампании: «Также мы не наблюдали финансовой поддержки со стороны Российской Федерации. Все это, конечно, осложняет проведение избирательной кампании для Александра Лукашенко. В этой ситуации можем выстраивать прогнозы, что Москва, опять же впервые, изменит свои формулировки по итогам нынешних выборов».

Если взять в расчет все привходящие, тогда Лукашенко достаточно логичен в своих действиях, и "банда боевиков" возникла не случайно, считает политик. По его мнению, все это связано с осложнением белорусско-российских отношений.

«Лукашенко последователен в том, что в каждой избирательной кампании у него всегда были враги, – подчеркнул он. – Они нужны ему для мобилизации его электората, для перетягивания колеблющихся на свою сторону. И Лукашенко продавал себя – когда более успешно, когда менее – именно как человек, который может справиться со всеми врагами. На этот раз функцию главного врага выполняет Россия. Это также «ноу-хау», и это, так или иначе, регулярно звучит в высказываниях Лукашенко».

К тому же Лукашенко главным пунктом своей программы декларировал защиту суверенитета и независимости страны, напомнил Анатолий Лебедько: «То, за что президент долгое время преследовал своих политических оппонентов, сейчас он превратил в свой основной конек. Продать ему населению что-то в экономике и социальной сфере невозможно, поэтому Лукашенко облачился в камуфляж и выставляет себя народным защитником».

А больше всего угрозы для суверенитета могут исходить, конечно, от России, что объективно, заключил политик.