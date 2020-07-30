“Неконтролируемые эмоции”. Главком ВСУ рассказал о нарушениях перемирия на Донбассе

30.07.2020, 13:31, Новости дня

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что с момента объявления перемирия на Донбассе не фиксируется эскалации или наступательных действий со стороны боевиков. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Хомчак заявил сегодня утром на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в зоне проведения ООС фиксируются только “одиночные обстрелы”.

“Они не являются системными и свидетельствуют о неконтролируемых эмоциях или провокация на самом низком уровне”, – цитирует Хомчака пресс-служба президента.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.