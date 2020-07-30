В Кремле поздравили со свадьбой журналиста Андрея Колесникова

30.07.2020, 13:30, Новости дня

В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента «Коммерсанта» и главного редактора «Русского пионера» Андрея Колесникова, поэтому президент вряд ли поздравил его со свадьбой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не думаю, что он поздравил со свадьбой. Честно говоря, я только вчера узнал о том, что он женился.

Мы от всего сердца его поздравляем, желаем счастья, радости и счастливой семейной жизни. Но поскольку узнали только вчера вечером, Андрей не поделился с нами заранее этой радостью, но вчера вечером, когда узнали, мы очень обрадовались», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, поздравил ли президент Колесникова со свадьбой.