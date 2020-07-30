Пелоси ввела масочный режим в Палате представителей

30.07.2020, 12:55, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обязала законодателей носить маски в палате, после того как республиканский конгрессмен из Техаса Луи Гомерт сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.

«Члены палаты и персонал должны носить маски все время в зале заседаний Палаты представителей», – заявила Пелоси, выступая в палате.

Она отметила, что законодатели могут временно снимать маски, когда им будет предоставляться слово.

Сотрудник, знакомый с ходом принятия решения, сообщил, что Пелоси приняла его по итогам обсуждения вопроса с врачом Конгресса Брайаном Монаханом после объявления Гомерта.

По крайней мере два члена Палаты представителей сообщили, что они ушли на карантин после контактов с Гомертом.

Генеральный прокурор Уильям Барр сдал тест на COVID-19 после дачи показаний на слушаниях во вторник, на которых присутствовал Гомерт.