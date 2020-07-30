Наркологи рассказали о методиках выявления алкоголиков среди водителей

30.07.2020, 12:48, Новости дня

Во время медосвидетельствования водителей невозможно проверить человека, например, на алкоголизм с помощью каких-то тестов или методик. Заболевание может определить только врач, который с глазу на глаз общается с пациентом, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные наркологи.

В Министерстве здравоохранения подготовили ряд изменений в правилах медосвидетельствования для водителей, которые должны позволять выявить среди водителей алкоголиков, а в регионах планируется обеспечить максимально возможный спектр современных методик.

«Я считаю, что никаких ни старых, ни современных методик распознания, например, алкоголиков, нет. С помощью гамма-глутамилтрансфераза (печеночного фермента), который подскакивает, можно определить, если человек выпивал накануне или за три дня. Но это абсолютно не свидетельствует о том, что человек алкоголик», – говорит психиатр и нарколог профессор Алексей Егоров.

Врач подчеркивает, что ДТП совершают лишь от 3 до 5 % людей, состоящих на учете в психдиспансере. То есть это по большей части те, которые сами когда-то признались в проблеме или были каким-то образом обнаружены.

«Просто поставить диагноз «алкоголизм», может только врач специалист, но никакая методика это не установит. Только благодаря определенному времени уже можно будет определить, что человек болен», – считает Егоров.

Другой врач-нарколог Олег Стеценко также уверен, что не существует никаких тестов и методов, которые бы точно выявляли нездоровых людей. Он рассказывает, что не так давно начали внедрять тесты на CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) – вещества, концентрация которого в крови выше 1,2% может свидетельствовать о хроническом алкоголизме. Но такую методику большинство врачей отказываются использовать, поскольку считают неэффективной.

«Информативность этого трансферринового теста около 60 %, что крайне мало для выявления алкоголиков. Считай, что при медосвидетельствовании просто можно подбрасывать монетку, где орел – болен, а решка – здоров. То есть такие проверки вообще ничего не дают. Только благодаря общению врача и пациента, с глазу на глаз, может выявить заболевание», – уверен Стеценко.

Он также отмечает, что даже врачу не всегда удается за один сеанс проверить человека на алкоголизм или наркоманию. Для этого, зачастую, требуется многократное посещение специалиста.

В начале июля в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей, который подготовил Минздрав, вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации. Также депутаты уверены, что такие проверки владельцам автомобилей стоит устраивать чаще.