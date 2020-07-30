Экспертиза выявила в высказывании Навального призыв к насильственному свержению власти

30.07.2020, 12:30, Новости дня

Блогер Алексей Навальный «публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом», следует из результатов лингвистической экспертизы его высказывания, которую провел экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» по запросу бывшего вице-губернатора Кировской области Сергея Карнаухова.

Карнаухов намерен отправить результаты экспертизы в правоохранительные органы, передает RT.

Речь идет о передаче радиостанции «Эхо Москвы» «Утренний разворот» от 27 апреля 2020 года. Тогда в прямом эфире Навальный, в частности, сообщил следующее: «Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хотят оставить голодными 60 млн человек – такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом».

«Если они сейчас говорят о том, что вот Навальный приобретет себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому черт с ним, пусть они сидят голодными, – ну, тогда такая власть заслуживает самого худшего обращения просто», – добавил блогер.

Карнаухов попросил установить, присутствуют ли в высказывании Алексея Навального «лингвистические признаки побуждения к совершению каких-либо действий (в том числе насильственных, разрушительных)». Экспертиза длилась 10 дней – с 18 по 28 июля.

В заключении указывается, что критика властей в СМИ «сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц». Однако «замысел исследуемых фраз (Навального) состоял в призыве кого-либо к каким-либо действиям, а не в выражении собственных чувств».

Указывается, что высказывания блогера выражены «в форме утверждения», не являются «оценочным видением ситуации», в них нет «отсылки на источник информации» и они «не выражены через образно-переносное значение».

«В тексте исследуемых высказываний присутствуют лингвистические признаки побуждения, в том числе в форме призыва, к совершению каких-либо действий, в том числе насильственных, разрушительных. Автор исследуемых высказываний публично призывает аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом», – гласит заключение судебного эксперта Эллы Баргояковой.

Карнаухов считает, что независимая экспертиза официально подтвердила: Навальный «мог нарушить ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Максимальное наказание, предусмотренное ст. 280 УК РФ, составляет пять лет лишения свободы. Также санкция предполагает лишение осужденного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Я не желаю Алексею Навальному длительных сроков. Я считаю, что Алексей Навальный должен понять, что политическая деятельность в РФ должна осуществляться свободно и беспрепятственно, но исключительно в рамках действующих правовых норм», – сказал Карнаухов.