 

Отбивших у сотрудника ДПС пьяного водителя жителей Чувашии наказали

30.07.2020, 12:30, Новости дня

Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тыс. рублей за применение насилия в отношении представителя власти, информирует региональный СК.

Следствием и судом установлено, что около 4 часов 3 мая инспектор ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением нетрезвого водителя на дороге между городом Канаш и селом Янтиково. Водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и поехал дальше. Инспектор на служебном автомобиле последовал за нарушителем. Вскоре машина нарушителя съехала в поле и, застряв в грязи, остановилась.

«Во время разбирательства и составления на нарушителя протокола об административном правонарушении к месту подъехал 20-летний сын административно-задержанного с друзьями, которые попытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол. Когда им это не удалось, нарушитель попытался сбежать, а его сын вместе со своим другом несколько раз ударили руками и ногами инспектора ДПС», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия. Однако инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего машина остановилась.

«Двое молодых людей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов в размере 100 тыс. рублей каждому», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении отца 20-летнего осужденного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, в 2018 году под Ростовом-на-Дону пассажиры попытались отбить пьяного водителя у инспекторов ДПС, напав на полицейских. В итоге инспектору пришлось выстрелить в воздух, чтобы успокоить нападавших.





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