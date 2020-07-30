Компания GM опубликовала тизер нового GMC Hummer EV

30.07.2020, 12:01, Новости дня

Возрожденный внедорожик Hummer официально презентуют публике осенью нынешнего года.

Напомним, изначально анонсировали премьеру в мае, однако производитель отказался от предложенной даты. В ближайшее время публика сможет ознакомиться одновременно с двумя моделями – электрическим внедорожником и пикапом Hummer. По снимкам можно увидеть, что автомобили имеют традиционный стиль, свойственный первоначальному поколению известной модели.

Покупатели смогут приобрести автомобиль с различными электроагрегатами, тогда как в максимальной комплектации мощность достигнет 1000 л.с. С такими параметрами разгон до сотни составит около 3 секунд, несмотря на габариты и вес. Сразу после дебюта стартует прием заказов на электрокары Hummer.