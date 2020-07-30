 

Миллиардер Сергей Гришин: реиндустриализация придаст импульс развитию российской экономики

30.07.2020, 12:01, Новости дня

Известный венчурный инвестор, партнер банка Goldman Sachs и совладелец Росевробанка Сергей Гришин считает, что в РФ неизбежна новая индустриализация. Своим прогнозом относительно недалекого будущего эксперт поделился с еженедельником «Профиль». По мнению Сергея Гришина, миру не избежать нового кризиса, который начнется из-за второй волны пандемии.

«Мы уже вступили в период повышенной турбулентности – пандемия, грядущие президентские выборы в США, новые соглашения в рамках ОПЕК, общее изменение экономической ситуации», – перечислил эксперт. При этом ощутимее всего последствия будут для стран, чья товарная масса привязана к чужой валюте и экономика зависит от продукции, подверженной мировой конъюнктуре.

В августе рубль незначительно укрепится, но в целом его положение далеко от стабильного. При этом нужно понимать, что девальвация национальной валюты де-факто невыгодна правительству страны, ведь она разгонит инфляцию и обесценит не только доходы и без того небогатого населения, но и обязательства власти перед гражданами.

Когда вследствие нового кризиса произойдет сильное падение международного товарооборота, это неизбежно приведет к серьезным потрясениям, в том числе курсов мировых валют. В России, где основная товарная масса привязана к иностранной валюте, начнется гиперинфляция. Нужно также помнить о том, что экономика страны сильно зависит от углеводородов, спрос на которые уже пережил серьезный спад.

Самое интересное, что США и РФ при всех своих отличиях сегодня имеют одну и ту же корневую проблему – из обеих стран выведены внутренние производства. Но властям США достаточно лишь захотеть вернуть промышленность на свою территорию, то с Россией ситуация иная: здесь промышленность надо создавать заново – то есть проводить новую индустриализацию. Впрочем, как считает Гришин, в долгосрочной перспективе последнее может пойти российской экономике лишь на пользу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Транзит газа через Украину снизился на 45%

24.06 / Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

25.07 / Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

25.07 / План Трампа стремятся признать неконституционным

26.07 / Wall Street Journal – Москва Дели не товарищ

26.06 / Избиратели Приморья оценили возможность голосования на открытом воздухе

14.07 / Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Франции

28.07 / Демонстранты приковали себя цепями к дому губернатора Калифорнии

21.07 / Британская полиция собралась запретить термины «исламисты» и «джихадисты»

10.07 / В Кремле отреагировали на участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска