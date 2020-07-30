 

Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 может сменить название

30.07.2020, 12:01, Новости дня

Японская компания Mazda в минувшем году запатентовала новые торговые марки после премьеры паркетника Mazda CX-30.

Однако теперь указывается, что патент Mazda CX-50 предполагает возможность появления новой модели, которая выступает в качестве преемника CX-5. Презентация новинки состоится в 2022 году. Предполагается, что модель получит новую платформу и силовые агрегаты, существенно отличающиеся от текущих поколений автомобиля.

Кроме того, в Сети ранее уже демонстрировали рендерные снимки новой модели, которая сможет похвастаться привлекательной внешностью. По кадрам художника видно, что модель Mazda CX-50 получила современную решетку радиатора, а также светодиодную тонкую оптику.





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