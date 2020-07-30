Совбез заявил о росте числа преступлений с незаконным оборотом оружия

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30.07.2020, 11:48, Новости дня

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в РФ стабильно растет, говорится в пресс-релизе аппарата Совета безопасности РФ по итогам заседания научного совета при СБ.

«Отмечено, что количество регистрируемых в стране преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, стабильно растет. Остается высокой востребованность оружия у организованных преступных формирований и террористических организаций», – передает ТАСС сообщение Совбеза.

Как считают в научном совете, успехи в борьбе с этим явлением могут быть достигнуты путем координации всех субъектов системы профилактики правонарушений «во взаимодействии с институтами гражданского общества, а также бизнес-сообществом и заводами-изготовителями».

Эксперты СБ РФ проанализировали научные подходы к совершенствованию правовых основ противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Предложен комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение учета оружия и боеприпасов, а также эффективного контроля за его оборотом и сбытом. Кроме того, даны рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых и административно- правовых норм, связанных с ответственностью за незаконный оборот оружия», – говорится в сообщении.

Отдельное внимание на заседании было уделено дальнейшему развитию международно-правового сотрудничества РФ по данной проблематике по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.





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