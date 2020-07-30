 

Подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве взяли под стражу

30.07.2020, 11:06, Новости дня

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу двух подозреваемых в организации серии взрывов и минирований в столице, сообщила 30 июля пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержанные 1960-го и 1961 годов рождения будут находиться под арестом до 19 сентября включительно без права выйти под залог.

В прокуратуре добавили, что действия подозреваемых квалифицированы по статьям теракт и покушение на теракт.

О задержании двух подозреваемых в организации серии минирований в столице правоохранители сообщили 29 июля. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечал, что злоумышленники вымогали $500 тыс. в биткоинах за прекращение минирований.

По словам Геращенко, подозреваемые причастны ко взрыву возле станции метро “Шулявская”, который произошел вечером 17 июля (тогда ранения получил 22-летний мужчина), минированию у станции метро “Минская” (правоохранители обезвредили взрывчатку) и взрыву в жилом доме на Подоле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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