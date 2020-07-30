 

Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

30.07.2020, 10:30, Новости дня

Сотрудники подмосковной полиции задержали видеоблогеров, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 млн рублей у полицейского, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Московской области задержаны видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 млн рублей у сотрудника полиции. Блогеры требовали деньги за нераспространение в соцсетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.





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