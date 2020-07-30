 

Минск завил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии

30.07.2020, 10:30, Новости дня

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны в ЦИК сообщил о «формировании» в РФ еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

В частности, кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев со ссылкой на Равкова заявил, что в РФ якобы «есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируются в подобных целях», пишет Медиазона.

По сведениям Равкова, некоторые из задержанных в среду россиян якобы «говорят напрямую: «Мы приехали делать революцию».

Также Дмитриев сообщил, что Равков на встрече с кандидатами в президенты республики не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.

В четверг утром сообщалось, что срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии созвана в Центризбиркоме страны.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





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